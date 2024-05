Il Prefetto ha convocato a Saronno il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

È convocata per la mattina di giovedì 13 giugno una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicata alla sicurezza urbana di Saronno, in particolare nella zona delle stazioni ferroviarie.

La convocazione del tavolo da parte del prefetto Salvatore Pasquariello segue alcuni eventi di cronaca che hanno avuto luogo in centro città negli ultimi mesi, in particolare nei pressi della stazione centrale. Nei giorni scorsi il programma satirico Striscia la notizia, in onda su Canale 5, aveva fatto tappa a Saronno per denunciare nella zona delle due stazioni episodi di spaccio e borseggi ai danni dei pendolari.

«Ho chiesto nei giorni scorsi al Prefetto di convocare il Comitato dedicato ai problemi di Saronno, visto i recenti accadimenti e il prefetto ha condiviso questa opportunità – dichiara il sindaco di Saronno Augusto Airoldi -. Contemporaneamente mi sono offerto di ospitare il comitato a Saronno, per dare segnale ai cittadini dell’attenzione delle istituzioni».

Presenti alla riunione, oltre al prefetto e al questore, tra gli altri, saranno anche il direttore generale di Ferrovie Nord, l’amministratore delegato di Trenord e il presidente provinciale di Confcommercio Uniascom.