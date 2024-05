Il presidente Fontana in visita a due aziende di Bodio Lomnago: “Dateci l’autonomia contro la burocrazia che ci ammazza””

Aziende che fanno grande la Lombardia. Sono nelle piccole strade di Bodio Lomnago, ci si passa accanto senza sapere che dietro quei cancelli ci sono imprenditori che aiutano e sostengono l’economia di una regione.

La visita del presidente Attilio Fontana questa mattina, mercoledì 8 maggio, ad Aquatech Group, azienda che costruisce componenti per piscine e alla Roda, che opera nel settore dell’arredamento per esterni, aveva lo scopo di conoscere meglio queste due realtà e riconoscerne il valore.

«La Lombardia è stata indicata come la regione con il Pil più alto di tutta Europa dopo la fine del Covid ed è la più produttiva e la più attrattiva per gli investimenti stranieri. Questo vuol dire che abbiamo una classe di imprenditori di grandissima qualità», ha detto il presidente della Regione Lombardia prima della visita.

«Sono due aziende storiche del nostro territorio che stanno crescendo tantissimo – ha detto invece la sindaca Eleonora Paolelli durante i saluti iniziali in sala consiliare- Due realtà che ci rendono orgogliosi e con le quali vogliamo instaurare un rapporto e avviare una serie di attività».

Valeria Frattini di Aquatech srl/DFM Italia srl e l’amministratore delegato di Roda srl Daniele Pompa hanno raccontato la storia delle loro aziende, come è cresciuta la loro realtà e come si sta sviluppando. Quindi è stato presentato il progetto di una “Sedia gigante” che verrà realizzata da Roda e che sarà donata alla comunità di Bodio Lomnago e posizionata nel Parco dei Pioppi proprio accanto al Palazzo Comunale.

Il presidente Fontana, rispondendo alle domande dei giornalisti prima dell’inizio del tour, ha voluto sottolineare come Regione Lombardia sia accanto agli imprenditori e che il vero problema sia la burocrazia: «Nei tanti colloqui con le associazioni di categoria concordiamo le scelte politiche che facciamo e vengono apprezzate. La burocrazia non dipende direttamente da noi. Dateci l’autonomia e non ci sarà più la burocrazia romana che ci ammazza».

La visita nelle aziende è stato anche il momento in cui le due realtà imprenditorale, in forte espansione, sono entrate in contatto: piscine e arredi da giardino hanno molto in comune e hanno un target molto simili di clienti.

La qualità dei prodotti è molto alta come hanno spiegato durante la visita Salvatore Romeo, fondatore di DFM Italia acquisita dal gruppo Aquatech e Daniele Pompa di Roda.

Aquatech Group

Fondata nel 1983 da Ercole Frattini oggi è guidata dalla figlia Valeria e produce coperture automatiche estive ed invernali per piscine vendute in tutto il territorio italiano. L’azienda ha una superficie di 7000 metri quadrati. Nel 2010 acquisisce la DFM Italia creando così u unico gruppo di produzione e distribuzione. L’azienda ha sede a Bodio ma è presente in tutta Italia con 12 agenzie.

RODA

Fondata a Gavirate nel 1991 da Roberto Pompa, l’azienda si afferma in Italia e nel mondo con la produzione di arredi per esterno. Ha avuto una forte espansione subito dopo il Covid e oggi ha 110 dipendenti e sei aziende sul territorio. Produce, utilizzando il massello di teak, arredi di altissimo pregio venduti in tutto il mondo e stilisti di fama internazionale. Cinghie, tessuti e cordini sono rigenerati dal recupero di materiali di produzione attraverso un processo che riduce l’utilizzo di acqua e additivi chimici e anche le scatole utilizzate per la confezione e la spedizione degli arredi è concepito per essere riutilizzato. Roda for You, invece, è la società del gruppo che collabora nella realizzazione di navi e yacht.