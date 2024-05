Il ricordo e l’omaggio del Consiglio Regionale al sindaco di Castellanza Mirella Cerini

Un momento di profondo ricordo ha segnato la sessione odierna del Consiglio Regionale della Lombardia, tenutasi oggi (7 maggio), dove è stata ricordata la figura di Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, scomparsa il 25 aprile a soli 50 anni. L’iniziativa di commemorazione è stata proposta da Michela Palestra, presidente del Patto Civico, che ha voluto rendere omaggio a un’amministratrice distinta per la sua dedizione al servizio pubblico.

Mirella Cerini è stata celebrata non solo come politica, ma come persona di grande umanità e capacità di ascolto, qualità che l’hanno resa estremamente stimata sia nella sua comunità che oltre. “Mirella è stata un esempio luminoso di come la politica debba essere conduzione al servizio delle persone, con una capacità di ascolto e umanità raramente osservate in questo campo,” ha sottolineato Palestra durante il suo intervento.

L’omaggio a Cerini ha trovato eco nelle parole di Cristina Borroni, vice sindaco di Castellanza, che in una lettera aperta ha ricordato la sua collega e amica con grande affetto e ammirazione: “Determinazione, competenza, passione e una disponibilità costante all’incontro e alla collaborazione hanno caratterizzato Mirella, insieme al suo spirito di leggerezza e la sua inconfondibile risata, che ci hanno sostenuto nei momenti più difficili”.

L’assemblea, riunita in sessione straordinaria, ha ricordato anche il forte legame di Mirella Cerini con i cittadini di Castellanza, considerati da lei sempre come interlocutori primari e fondamentali nelle sue decisioni politiche. La sua capacità di rispondere alle esigenze della comunità è stata una costante nel suo mandato, culminato con la rielezione.

Il saluto affollato che la comunità ha riservato a Cerini alcuni giorni fa testimonia quanto la sua figura sia stata amata e quanto il suo lavoro abbia lasciato un segno indelebile. “La politica, per Mirella, è stata la più alta forma di carità. Con la sua vita e con la sua morte, è stata esempio per tutti noi di vita vissuta per e con amore,” conclude la lettera di Borroni.

Con questo tributo, il Consiglio Regionale di Lombardia non solo ha onorato la memoria di una figura chiave della politica locale, ma ha anche riaffermato l’importanza dell’integrità, della dedizione e dell’umanità nella gestione degli affari pubblici.