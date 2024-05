Il sindaco di Gavirate replica a Focchi: “Comodo stare alla finestra senza mai sporcarsi le mani”

«Comodo stare alla finestra senza mai sporcarsi le mani». La dichiarazione di Giovanni Focchi di ritirarsi dalla competizione elettorale ma, soprattutto, le motivazioni addotte non sono piaciute al sindaco Silvana Alberio che replica: «Sorprendente la motivazione addotta per l’abbandono; testualmente dichiara: “non è nostra intenzione assumerci responsabilità a risolvere problemi che non abbiamo creato”.

FANTASTICO!

Dovrebbe innanzitutto ben sapere, visto che millanta una trentennale esperienza amministrativa, che chi si propone di assumere l’onere e l’onore di governare dovrà, in caso di vittoria, anche poi occuparsi di ciò che è stato o meno fatto in precedenza. Ciò, gli è probabilmente sfuggito, quando ha dichiarato le sue intenzioni ed ha cominciato a lavorare su una sua molto ipotetica lista.

Più comodo stare alla finestra senza mai sporcarsi le mani ma contemporaneamente distribuendo veleno, acidi commenti e considerazioni inesatte ed inappropriate su tutto e su tutti. Tipico atteggiamento di malcostume da onnipotente leone da tastiera che poi ovviamente non regge alla realtà ed alla prova dei fatti.

Ci permettiamo poi, ormai ex candidato, di dubitare delle motivazioni addotte per la sua repentina retromarcia che sembrerebbe ,piuttosto, inevitabile conseguenza dell’ incapacità di costruire progetti, della mancanza di nuove ed innovative idee e fors’anche di candidati per la lista.

Per quanto poi concerne le accuse e le insinuazioni mosse, saremo ben lieti di darle a breve l’opportunità di presentare nelle opportune sedi, in un mondo questa volta reale, le prove di quanto afferma».