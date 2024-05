Il sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli si candida per il terzo mandato

Il sindaco di Taino, Stefano Ghiringhelli, scende in campo per cercare la riconferma. Con una lettera aperta ai cittadini, Ghiringhelli ha tracciato il bilancio dei primi due mandati e ufficializzato la volontà di mettersi a disposizione per proseguire le attività dell’amministrazione. Nel documento, che tocca i diversi punti dell’attività amministrativa – dalle opere pubbliche al bilancio partecipativo, dal controllo del vicinato ai servizi per i cittadini – sono raccolti gli obiettivi principali raggiunti nei due primi mandati.

Ancora da chiarire però se la partita elettorale si giocherà a una sola lista o se, in zona Cesarini, si avranno sorprese.

“Taino, un paese più forte e prospero” è lo slogan della civica che si presenterà per il voto dell’8 e 9 giugno. «Ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione del paese, con le mie fragilità e consapevole dei punti di ulteriore e possibile miglioramento, e con tanta energia ancora da dare alla Mia Taino; la squadra che parteciperà con me alla sfida elettorale vede alcuni storici componenti e molte new entry che potranno portare nuova energia e vitalità».

In lista con il primo cittadino uscente anche il vice, Dario Baglioni oltre ad Alessandro Annunziato, Davide Argento, Stefano Berrini, Andrea Covi, Manuela Giola, Carlo Mantoan, Fulvio Orselli, Beatrice Elena Perdoncin, Beatrice Piovella, Marco Rossi, Stefano Zucchelli.

