Il sistema giudiziario spiegato bene, ad Azzate due incontri con il magistrato Giuseppe Battarino

Due incontri destinati a tutti i cittadini per comprendere in maniera semplice e accessibile il sistema giudiziario, le basi di legalità e sicurezza, e le modalità di comunicazione dei fenomeni criminali e della giustizia. Sono queste le tematiche che verranno affrontate nel corso dei due incontri dal titolo “Progetto Legalità quotidiana” previsti per lunedì 6 e lunedì 13 maggio ad Azzate.

Organizzati da IN Valbossa aps, con il patrocinio del Comune di Azzate e l’ospitalità di Villa Ghiringhelli, nella sala conferenze al primo piano della storica residenza di via Riva 3, a parlarne sarà l’ex magistrato Giuseppe Battarino, giurista e scrittore.

Si tratta di una proposta, rivolta a tutti i cittadini, tesa a promuovere la condivisione di una cultura diffusa delle regole, del rispetto reciproco, della promozione e dello sviluppo non individualistico ma sociale di ogni persona. Il progetto si compone di due incontri aperti al pubblico, ad ingresso libero, e rappresenta uno spazio utile per poter comprendere in maniera semplice e accessibile il sistema giudiziario, le basi di legalità e di sicurezza, e le modalità di comunicazione dei fenomeni criminali e della giustizia.

Giuseppe Battarino, avvalendosi anche del supporto di immagini e video tratti dalla cronaca, dal cinema e da sceneggiati televisivi, mostrerà come giustizia e sicurezza vengono talvolta raccontate in maniera distorta o con degli inganni narrativi, spiegando come evitarli.

Entrambi gli incontri si svolgeranno ad Azzate, in Villa Ghiringhelli, in via Riva 3, con inizio alle ore 20.45.