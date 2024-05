Il successo imprenditoriale di Elmec Solar raccontato all’Università dell’Insubria di Varese

Giovedì 9 maggio, Elmec Solar, società del gruppo Elmec, che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, è diventata oggetto di studio come caso di successo nel corso di una lezione dedicata presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Andrea Grimaldi, Head of Sales B2B di Elmec Solar, è stato protagonista di un incontro dal titolo “Esperienza di Green Economy nel territorio Varesino: il caso Elmec Solar” che gli ha permesso di raccontare agli studenti del corso “Controllo di gestione” dell’Università, a cura della Prof.ssa Anna Pistoni, il percorso virtuoso di crescita sviluppato dall’azienda.

L’Anno Zero di Elmec Solar è il 2005: da allora quella che era nata come una start-up di ricerca e sviluppo attenta alle esigenze del territorio e alle tematiche di sostenibilità ambientale, è diventata un player di riferimento nel panorama italiano delle energie pulite e rinnovabili.

Ad oggi Elmec Solar conta oltre 3400 impianti fotovoltaici residenziali e 300 impianti aziendali installati, prevalentemente in territorio lombardo, contando su un team di più di 50 esperti del settore.

Grimaldi ha raccontato agli studenti quali sono le sfide nell’immediato per l’azienda, ovvero la riduzione della dipendenza dalla Cina, il potenziamento dell’infrastruttura elettrica e il costante sviluppo di nuovi modelli di utilizzo dell’energia.

Gli studenti hanno dimostrato grande attenzione e interesse per i temi trattati, come evidenziato dalle numerose domande che sono emerse durante l’incontro. In particolare, si è notata una forte curiosità nei confronti del mercato delle auto elettriche, il quale ha fornito spunti di riflessione molto stimolanti, contribuendo in modo significativo ad arricchire la discussione.

Grimaldi afferma: «Desidero ringraziare l’Università degli Studi dell’Insubria per averci offerto questa preziosa opportunità. L’incontro è stato un’occasione di reciproco scambio: gli studenti hanno avuto l’opportunità di trasformare in concretezza argomenti finora solo teorici, mentre noi abbiamo potuto confrontarci con giovani destinati a rappresentare il futuro delle nostre imprese».