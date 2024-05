“Il sugo di tutta la storia”, arriva a Varese la mostra dedicata ai Promessi sposi

Dal 4 all’11 maggio, il chiostro dei Frati di viale Borri a Varese diventerà il teatro della mostra “Il sugo di tutta la storia“, iniziativa organizzata dall’associazione “Insieme per la vita” (Che riunisce varie realtà impegnate nella difesa della vita nascente e della famiglia).

La mostra è dedicata a “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, un’opera che continua a essere un pilastro educativo e morale nelle scuole di tutta Italia, e la sua scelta non è casuale.

«“ I Promessi sposi” non finiscono mai di insegnare a noi tutti cosa significhi vivere, scontrarsi con le difficoltà della vita, a tutti i livelli; cosa si intenda per fedeltà ai valori e alla parola data; che cosa sia la Fede che smuove le montagne, ma, soprattutto, cosa si intenda per “ guazzabuglio del cuore umano”, come dice Manzoni nel romanzo» spiega la nota di Insieme per la Vita

Sono tante le chiavi di lettura di un’opera che viene classificata, in maniera un po’ scolastica, romanzo storico, di formazione, di fede: «Si possono accettare tutte sapendo però che nessuna, in verità, risulterebbe esaustiva – continua la nota – La storia di due personaggi umili è la storia di tutti noi, guardando a Renzo e Lucia possiamo decidere come affrontare i problemi e il male; conoscendo Manzoni possiamo imparare dalla sua grande saggezza, frutto dei dolori personali e familiari: padre di 10 figli 8 dei quali deceduti, marito due volte e due volte vedovo, sofferente a sua volta ma mai privo di speranza. Ecco perché “Insieme per la vita”, che riunisce a Varese associazioni e movimenti che si occupano di difesa della vita nascente e della famiglia, ha pensato di organizzare una mostra sui Promessi Sposi, mostra che è sicuramente di forte impronta culturale ma soprattutto che fa riferimento al cuore, all’amore per l’essere umano, tout court».

L’evento è rivolto tanto agli adulti quanto ai giovani, invitati a scoprire o riscoprire il romanzo in una chiave diversa: l’inaugurazione della mostra avrà luogo sabato 4 maggio alle 17.30, con la presenza del Vicario Episcopale, don Franco Gallivanone, che benedirà l’evento.

La mostra resterà poi aperta dalle 17 alle 19 di ogni giorno fino all’11 maggio: Per altri orari è possibile l’apertura su prenotazione scrivendo a: presidente@vitavarese.org

Durante la settimana, i visitatori potranno avvalersi della guida di esperti che li accompagneranno attraverso le sezioni espositive, arricchendo la visita con approfondimenti e riflessioni.