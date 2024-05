Il tour dalle Alpi a Ventotene del Ciclista della Memoria parte dal Jrc di Ispra

Il Ciclista della Memoria Giovanni Bloisi è stato ospite del Jrc di Ispra la mattina di lunedì 6 maggio in occasione della partenza del suo nuovo viaggio dalle Alpi a Ventotene. Un gesto simbolico che sottolinea lo spirito europeo dell’impresa, che si chiuderà proprio nell’isola culla dell’Unione Europea, dove Spinelli e Rossi stesero il Manifesto per “un’Europa libera e unita”. La partenza vera e propria è invece in programma per giovedì 9 maggio. «Un viaggio – ha commentato Giovanni Bloisi – per far conoscere alle persone quanto è bello vivere in Europa».

Giovanni Bloisi, anima e promotore del viaggio, affiancato dallo scrittore e giornalista Lorenzo Franzetti, ha presentato il progetto durante l’evento di lunedì che si è tenuto al nuovo edificio del Jrc di Ispra, l’Europa Science Experience. Per l’occasione hanno partecipato anche Rien Stroosnijder, dirigente responsabile del Jrc di Ispra, Salvatore Pasquariello, prefetto di Varese, Melissa De Santis, sindaco di Ispra e Ester Maria De Tomasi, presidente dell’Anpi Varese.

«La partenza di oggi – afferma Stroosnijder – simboleggia lo spirito europeo di questa iniziativa. Rinnoviamo il nostro impegno per un’Europa più solidale, ma per raggiungere questo obiettivo, è necessario che tutti i cittadini europei si sentano più uniti».

«Un gesto simbolico – aggiunge De Santis – per rendersi conto di quanto ancora rimanga da fare per accogliere i valori del manifesto di Ventotene. Questo viaggio è un progetto importante per affermare di nuovo quali sono i valori su cui si fonda l’Unione Europea».

«Quello che Giovanni fa è eccezionale – sottolinea De Tomasi -. Dobbiamo impegnarci affinché in questa Europa pensata dagli antifascisti prevalgano i valori democratici contro i sovranismi».

«Giovanni – ricorda Franzetti – è partito dal nulla e nel corso degli anni è riuscito ad aggregare le persone e a fare cultura a colpi di pedale. Attraverso questo viaggio si vuole sensibilizzare sull’origine dell’Unione Europea: un’origine fatta di pace e di unione tra i popoli».