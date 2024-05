Il trentino Mattia Stenico conquista la Piccola Tre Valli Varesine

Dallo sterrato all’asfalto con lo stesso risultato, la vittoria. Mattia Stenico, trentino di classe 2006, ha vinto a Casale Litta la Piccola Tre Valli Varesine, la gara per corridori di categoria juniores organizzata dalla “Binda” che ha respiro nazionale.

Stenico corre per la formazione bergamasca del Team Fratelli Giorgi ed è corridore già capace di vincere in mountain bike in Veneto il giorno precedente: a Casale Litta, sede della Piccola Tre Valli, però il colpo per lui arriva su una bici da corsa con tanto di arrivo solitario.

Il talento trentino ha infatti anticipato di una manciata di metri il resto del gruppo dei migliori, rimasti a giocarsi il successo a fronte di 189 iscritti alla corsa. Stenico ha fatto valere la migliore condizione e si è imposto sul campione lombardo Nicolò D’Alessandro della Fagnano Nuova e su Nicholas Travella della Pool. Cantù. Poi Michele Bicelli (Aspiratori Ortelli) ed Elia Andreaus, compagno di squadra del vincitore. A 12″ invece Mattia Proietti Gagliardoni (Ballerini) ha regolato Kevin Bertoncelli (Trevigliese) e Roberto Capello (CPS Professional). Al vincitore è andata anche la maglia del G.P. Nazionale FWR Baron.

Casale Litta, con il suo arrivo in centro, si è confermata piccolo-grande centro per questo tipo di manifestazioni. La “Binda” ha potuto allestire la corsa (che è nata nel 1967) grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale del sindaco Graziano Maffioli e della Polisportiva Casalese diretta da Paolo Soster.