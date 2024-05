Il Varese presenta il nuovo direttore sportivo Antonio Montanaro

A ventiquattro ore da una conferenza stampa povera di notizie, il Varese ha silurato allenatore e direttore sportivo (venerdì sera) e ingaggiato un nuovo ds al quale sarà affidata la creazione della rosa per la stagione 2024/25.

La società del presidente Girardi ha infatti annunciato l’arrivo di Antonio Montanaro che ha da poco lasciato i piemontesi del Bra dove ha lavorato gomito a gomito con mister Roberto Floris. Uno dei papabili per sostituire Cotta, il cui divorzio dal Franco Ossola si è consumato ieri.

Città di Varese comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo per la prossima stagione ad Antonio Montanaro, entusiasta di ricoprire questo ruolo: “Varese rappresenta un importante punto d’arrivo per la mia carriera professionale. Un punto d’arrivo che in realtà rappresenta un punto di partenza in una piazza che ha conosciuto il calcio vero come è quella biancorossa. Sono pronto ad inziare un percorso ambizioso che possa dare tante soddisfazioni alla tifoseria, prima di tutto, e alla società che ringrazio per avermi voluto qui. Per quanto mi riguarda il tempo delle parole è già finito, sono già al lavoro con l’obiettivo di ripagare con i fatti tutti coloro che hanno creduto in me”.