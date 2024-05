Il Verbano vince 8-1 ma retrocede. Nessuna varesotta ai playoff

Ultima giornata di campionato amara nel Girone A di Eccellenza per le squadre della provincia di Varese, che restano fuori dalla lotta per la promozione in Serie D. A peggiorare la situazione c’è la retrocessione in Promozione del Verbano, squadra storica del panorama provinciale che paga una stagione sfortunata. Non è bastato ai rossoneri di Besozzo il successo 8-1 in casa dell’altra retrocessa, il Vittuone, per accedere almeno ai playout.

Si giocherà invece gli spareggi salvezza la Vergiatese, che nell’ultima di campionato vince 3-2 in casa della Sestese già matematicamente salva. Per i ragazzi di mister Rovrena l’avversario da battere per restare in Eccellenza sarà la Castanese, che parte però con il fattore campo a favore. L’altro scontro salvezza sarà Meda – Accademia Pavese, con i brianzoli che conquistano la posizione migliore grazie al successo 1-0 in casa dell’Fbc Saronno, che invece conclude con una sconfitta una stagione sotto le aspettative.

La quella degli amaretti non è l’unica delusione della stagione: la Solbiatese resta fuori dalla zona playoff per un punto nonostante il 4-1 conclusivo sull’Oltrepò già campione. Per i nerazzurri ora ci sarà la finale di Coppa Italia – sabato 11 maggio – per provare a salire in Serie D.

La Caronnese termina la stagione con il pari 1-1 sul campo della Milanese e proverà a ripartire il prossimo anno per una stagione più ambiziosa. In zona playoff si prende il secondo posto il Magenta, che vince 1-0 in casa della Base 96 e sorpassa all’ultimo l’Ardor Lazzate, sconfitto invece 1-0 a Pavia; le due squadre si ritroveranno di fronte, sempre al “Fortunati” per lo scontro playoff.