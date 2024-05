In mostra cento volti di Gallarate fotografati per Obiettivo Italia

Cento volti di gallaratesi in mostra alla sede del fotoclub Il Sestante: sono i cittadini che nel 2023 hanno partecipato al “censimento fotografico” che era stato proposto dall’Istat e dalla Fiaf, la federazione dei fotoclub italiani, nel 2023i cittadini che nel 2023 hanno partecipato al “censimento fotografico” che era stato proposto dall’Istat e dalla Fiaf, la federazione dei fotoclub italiani, nel 2023.

Il Sestante era uno dei duecento club e associazioni fotografiche che si erano mobilitati nel maggio 2023 per fotografare i cittadini di altrettante città in giro per la penisola (il Sestante era l’unico in provincia di Varese).

Dopo la mostra nazionale “Obiettivo Italia” a Torino, la selezione di scatti gallaratesi sono in mostra al Sestante – via San Giovanni Bosco 18 – da venerdì 31 maggio (la sera, inaugurazione alle 21) a domenica 2 giugno.

Orari: sabato e domenica 16.30-19, la domenica anche al mattino 10-12.