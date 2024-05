In Movimento per Bodio Lomnago: “Vi spieghiamo la nostra visione per il futuro”

Saranno molteplici le occasioni, da qui alle elezioni, per incontrare i “Cittadini in Movimento”, scoprire ciò che è stato realizzato negli ultimi anni e conoscere i progetti in corso per i prossimi cinque anni di amministrazione.

«Ogni settimana, i nostri rappresentanti saranno presenti nei punti nevralgici di Bodio Lomnago -spiega la sindaca uscente Eleonora Paolelli – . Dai più giovani ai veterani in lista, tutti saranno disponibili per incontrare e dialogare con i concittadini, offrendo un’opportunità unica di partecipazione e confronto».

Ecco le date:

18 Maggio Centro Sportivo Rogorella dalle 10 alle 12;

18 Maggio dalle 16 alle 18 davanti alla Biblioteca di Bodio Lomnago;

22 Maggio dalle 10 alle 12 Piazza Benemerita;

25 Maggio dalle 9.30 alle 14 Piazza Benemerita;

26 Maggio dalle 10 alle 12 Parco dei Pioppi;

29 Maggio dalle 10 alle 12 Piazza Benemerita;

1 giugno dalle 9 alle 11 Lido di Bodio Lomnago

1Giugno dalle 11 alle 12.30 Ciclabile tra Via dei Canneti e Via Sceree’;

5 giugno dalle 10 alle 12 Piazza Bnemerita

Gli Obiettivi Comuni per i prossimi cinque anni

«La nostra priorità è garantire la continuità, permettendo al comune di portare a termine numerose iniziative in corso – spiega ancora Eleonora Paolelli- .Grazie ai fondi ottenuti, che hanno valorizzato la qualità della vita e reso Bodio Lomnago uno dei comuni più belli e vivibili sul lago di Varese, siamo determinati a non interrompere questo lavoro capillare sul territorio.

Tra i progetti chiave, vi sono la Palestra in zona Rogorella, con l’imminente posa dei prefabbricati, e il Museo Neo Bodio, che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e ha valorizzato il nostro Lido. Siamo pronti a partecipare a diversi bandi sulla sicurezza, grazie alla nuova convenzione di Polizia Locale, che aumenta il numero di agenti sul territorio e ci darà maggiori possibilità di ottenere finanziamenti per la videosorveglianza e per i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine».

«La continuità è la certezza che tutto questo progresso possa andare avanti. Questo è il motto dei consiglieri che si ricandidano e l’incentivo per i giovani in lista per la prima volta. Sapere che verranno realizzate opere così importanti è motivo di orgoglio per tutti noi, “Cittadini in Movimento” e in movimento per tutti i cittadini.

La nostra visione è chiara: un futuro di prosperità e sicurezza per Bodio Lomnago, costruito sulla base di un’amministrazione solida e partecipativa. I nostri canali social, Facebook “Cittadini in Movimento” e Instagram “bl_cittadininmovimento”, sono sempre attivi e pronti a rispondere a qualsiasi richiesta o approfondimento, dimostrando la nostra costante attenzione ai bisogni della comunità», conclude Paolelli.

Il programma è a disposizione a questo link

