In sella con l’abito buono: 400 motociclisti si preparano per il DGR Varese

Se domenica pomeriggio (19 maggio) vi imbatterete in un corteo da “record”, con 400 moto che sfileranno occupando le strade per quasi 10′ sappiate che è tutto a fin di bene. Torna in tutto il mondo infatti il Distinguished Gentleman’s Ride, il DGR, manifestazione nata in Australia diversi anni fa che riguarderà nella stessa data circa 900 città in 120 nazioni diverse e coinvolgerà oltre 400mila moto.

Un’aliquota sostanziosa sarà a Varese che da cinque anni ospita un “capitolo” della manifestazione e che è ai vertici in Italia per partecipazione. Per intenderci, nelle ultime due edizioni solo a Milano e a Roma si sono registrati numeri superiori: un vanto, anche perché il denaro raccolto va a finanziare la ricerca contro il tumore alla prostata e il supporto psicologico agli uomini che soffrono di questa patologia. “Movember”, la fondazione australiana alla base di tutto, devolverà a tre realtà italiane il denaro raccolto nel nostro Paese. Per partecipare bisogna effettuare una donazione libera, con un minimo di 10 euro da versare alla “causa”. QUI per iscriversi

Ma partecipare non basta: il DGR – lo dice il nome: gentiluomini in moto – prevede per quanto possibile che si salga in sella con eleganza, sia nel vestire sia nei comportamenti. Lo stesso corteo prevede regole per viaggiare in sicurezza mentre a bordo delle due ruote si vedranno giacche, calzature, pantaloni, caschi, guanti eleganti e in alcuni casi stravaganti. Che distingueranno, appunto, la manifestazione dalle altre simili.

Il DGR è stato presentato ufficialmente in Camera di Commercio (presenti il presidente Mauro Vitiello e il direttore generale Mauro Temperelli) lunedì 13 da Fabio Lunghi – una delle anime della manifestazione – affiancato da Massimo Magnoni di Triumph Varese (che è il “titolare” dell’iniziativa: il marchio motociclistico inglese è partner globale), da Jost Secco e da Leonardo Bossi, responsabile del VRS Crew Varese, un’associazione di giovani appassionati di moto coinvolti per la prima volta nell’allestire il DGR. «Il motociclismo si deve svecchiare – spiega Gianmario Volpi – uno dei primi a proporre questo evento sul territorio – e trovare ragazzi di vent’anni appassionati e desiderosi di dare una mano è importante in ottica futura».

PARTENZA, PERCORSO E ARRIVO – Il DGR scatterà da Varese nel pomeriggio di domenica 19: ritrovo alle 13 in piazza Repubblica e partenza alle 15 con la collaborazione della polizia locale e del Comune di Varese, rappresentato dall’assessore Ivana Perusin: «Da parte nostra c’era la volontà di avere un momento importante in città: due anni fa ospitammo l’arrivo alle Ville Ponti (nel filmato “mondiale sul DGR ’22 furono inquadrate a lungo ndr), questa volta lo “start” con l’occasione di lasciare esposte le moto per due ore e poi con la possibilità di attraversare il centro prima di fare rotta sui laghi».

Il percorso infatti prevede il passaggio da Varese, Buguggiate, Bodio Lomnago, Casale Litta, Varano Borghi, Ternate, Cadrezzate, Angera, Ranco, Ispra, Osmate e Comabbio sulla cui spiaggia si concluderà il giro. E lì andrà in scena una festa – si chiamerà DGRVarese Enjoy the Ride – aperta a tutti, anche a chi non è pratico di moto o non è interessato alla prima parte. Il party avrà come filo conduttore la musica di Dj DOS, uno dei più conosciuti e quotati del panorama non solo locale, è adatta a un pubblico eterogeneo (famiglie e bambini compresi) e proseguirà fino alle 23. Motogiro e festa sono confermati anche in caso di maltempo.

