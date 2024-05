In un videclip il coro dei bimbi della Valcuvia dedicato a tutte le mamme del mondo

«Questa notte ho sognato che non ero ancora nato» confida il protagonista di questa canzone. Un sogno, un’immaginazione messa in scena dai bimbi della valcuvia che in un videoclip hanno voluto salutare tutte le mamme del Mondo.

«Come sarai, mamma? Avrai gli occhi neri oppure azzurri? Se tu lo vorrai, il primo viso che vedrò sarà il tuo», dice il testo della canzone che supera i confini della provincia di Varese e conquista anche altre città: sabato scorso il video è stato presentato a Germignaga in teatro, mentre ieri, domenica, è stato presentato anche a Treviglio in occasione della Festa della Mamma, con 200 coristi sul palco di Piazza Setti

Si tratta di un breve (3 minuti) videoclip “Questa notte ho sognato”, dedicato all’amore tra madre e figlio fin da prima della nascita.

E’ un forte inno alla maternità, alla vita, che i giovanissimi coristi dei Piccoli Cori Valcuvia (Azzio, Varese) rendono davvero credibile e irrinunciabile.

Il tema della maternità viene trattato con estrema delicatezza, sottolineando la gratuità commovente dell’Amore tra madre e figlio ben prima della nascita.

Interpretata dai Piccoli Cori Valcuvia, scritta da Margherita Gianola con l’arrangiamento orchestrale del grande Lodovico Saccol, per la regia di Cactus Production, è stata prodotta da Associazione Culturale Valcuvia in occasione della Festa della Mamma 2024.