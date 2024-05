Inaugurato con i campioni del Vharese il campo da bocce al Parco Stazione di Induno

Taglio del nastro sotto la pioggia oggi pomeriggio a Induno Olona, dove al Parco Stazione di via Crugnola è stato inaugurato il nuovo campo da bocce. Con il sindaco Marco Cavallin, il vicesindaco Cecilia Zaini e i componenti della Giunta, anche la squadra di bocce del Vharese, associazione varesina fondata nel 2005 che promuove e svolge attività sportiva per persone con disabilità intellettiva relazionale.

Purtroppo un improvviso scroscio di pioggia ha impedito ai ragazzi – campioni italiani di categoria – di disputare la partita amichevole in programma; qualche boccia è stata comunque tirata, il nastro è stato tagliato e da oggi il campo è a disposizione di chiunque voglia utilizzarlo.

«Il campo da bocce è uno dei punti focali di questo parco urbano – spiega Cavallin – Un luogo di aggregazione che si trova a pochissima distanza dal parco giochi inclusivo dove giocano i bambini. Lo abbiamo voluto qui perché rappresenti un’occasione di incontro tra generazioni».

In occasione dell’inaugurazione sono stati posizionati anche i primi cartelloni con le riproduzioni di foto d’epoca della vecchia Induno che andranno a coprire i “pozzetti” in cemento della ferrovia, che oggi scorre proprio sotto al parco. Per completare l’opera mancano ora le vele che andranno ad ombreggiare il campo da gioco.