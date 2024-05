Inaugurazione della “Panchina Celeste” a Volandia: un omaggio alle vittime dell’incidente di Linate

Il Parco e Museo del Volo Volandia annuncia l’inaugurazione della “Panchina Celeste”, un’opera commemorativa realizzata dagli studenti dell’IIS J.C. Maxwell in memoria delle vittime dell’incidente aereo di Linate dell’8 ottobre 2001. La cerimonia si terrà sabato 1 giugno alle ore 10:30 presso Volandia.

Durante l’evento interverranno Luciano Azzimonti, vicepresidente di Volandia, Adele Scarani, presidente del Comitato 8 Ottobre per non Dimenticare, e Franco Tornaghi, dirigente scolastico dell’IIS James Clerk Maxwell.

La “Panchina Celeste” è un simbolo di ricordo e riflessione, progettata con cura dagli studenti per onorare le 118 persone che persero la vita in uno degli incidenti aerei più tragici della storia italiana. Questa iniziativa rappresenta non solo un tributo alle vittime, ma anche un messaggio di solidarietà e speranza per le loro famiglie e per tutta la comunità.

Il Comitato 8 Ottobre per non Dimenticare, da sempre attivo nel mantenere vivo il ricordo di questa tragedia, ha collaborato strettamente con gli studenti e con Volandia per la realizzazione di questo progetto, che si inserisce in un più ampio contesto di iniziative commemorative.

L’inaugurazione della “Panchina Celeste” è aperta a tutti e sarà un momento significativo per riflettere sull’importanza della memoria storica e del ricordo collettivo. Volandia invita tutti a partecipare a questo evento, sottolineando il valore dell’unione e della comunità nel superare il dolore e nell’onorare coloro che non ci sono più.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Volandia o il Comitato 8 Ottobre per non Dimenticare.