Incidente mortale a Brebbia: oggi l’incarico per l’autopsia sul corpo di Mariagrazia Brovelli

Verrà conferito nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, l’incarico al perito per eseguire l’autopsia sul corpo di Mariagrazia Brovelli, la ragazza di 21 anni è deceduta nel tardo pomeriggio di venerdì a Brebbia.

L’incidente stradale, dove la giovane è morta sul corpo, è avvenuto lungo la strada provinciale 69 a causa dell’impatto della moto, una Honda 500 guidate dalla giovane e un’auto, una Lancia Y condotta da una 44enne anch’essa finita in ospedale.

L’autopsia sul corpo della vittima è un atto dovuto nei casi di omicidio stradale, ed è stato disposto dalla Procura che procede per “omicidio stradale”; un atto che servirà per verificare con precisione le responsabilità su quanto accaduto. Solo dopo l’esecuzione dell’esame autoptico sarà possibile definire il giorno delle esequie per la ragazza.