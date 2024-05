Incidente sul lavoro al “Dalla Chiesa” di Sesto Calende, interviene l’elisoccorso

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi intorno alle 11 alla scuola Dalla Chiesa di Sesto Calende, in via san Donato 1. Un operaio che stava eseguendo un intervento è stato coinvolto nell’incidente dai dettagli ancora non precisati. Per soccorrere l’uomo è stato impiegato, oltre a un mezzo di soccorso avanzato, anche l’elisoccorso. (Foto inviata da un lettore di VareseNews)

Tra gli enti allertati per l’incidente, oltre ai soccorritori del 118, ci sono anche i Carabinieri di Gallarate.

Il paziente è stato soccorso in codice giallo, per le sue condizioni serie ma che non dovrebbero metterne in pericolo la vita. le operazioni di soccorso però sono ancora attualmente in corso. Ulteriori dettagli sull’incidente e sulle condizioni dell’operaio saranno forniti non appena saranno disponibili.