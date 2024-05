Incontri protagonisti della Festa dell’intercultura alla scuola Vidoletti di Varese

Com’è ormai tradizione, anche quest’anno gli studenti della secondaria di primo grado Vidoletti di Masnago hanno celebrato a scuola la Festa dell’Intercultura per divertirsi e favorire l’ integrazione degli alunni stranieri. Il titolo di questa edizione 2004 è stato “ I… come incontri” e ha visto la partecipazione di 11 classi della secondaria e delle classi 5^ delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Varese 3 Vidoletti.

Ogni classe si è cimentata in una performance tra cui balletto, canto e drammatizzazione, sempre sul tema dell’incontro e dell’ importanza che ha nella vita di ciascuno. Dall’ultimo successo di Ghali a San Remo “Casa mia” a una canzone di gioia in lingua portoghese, passando per balli afro e thailandesi, i ragazzi hanno dato vita a diversi spettacoli alternando finestre sul mondo e simboli di accoglienza.

«Tutti gli alunni, ma in modo particolare gli alunni stranieri, sono entusiasti di questa festa, perché possono far conoscere ai loro compagni e agli insegnanti, le loro tradizioni, i loro usi e costumi», spiega Filomena Canonico, docente referente dell’Intercultura per la Vidoletti.