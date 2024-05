Incontro ad Assostampa Trapani per il rafforzamento del giornalismo locale

Marco Giovannelli, presidente dell’Associazione nazionale della Stampa online e direttore di VareseNews ha incontrato ieri pomeriggio la segreteria di ADurante un incontro cruciale a Trapani, Marco Giovannelli, insieme ai dirigenti di Assostampa, ha discusso le sfide del giornalismo online e la valorizzazione dei giornalisti locali, pianificando iniziative formativessostampa Trapani. Insieme al segretario Vito Orlando, al vice Max Firreri e alla tesoriere Mariza D’Anna, era presente il consigliere Max Firreri e il direttore del quotidiano online TP24 Giacomo Di Girolamo.

Orlando ha illustrato le difficoltà in cui operano i professionisti dell’informazione in questo territorio e sottolineato l’importanza dei contratti collettivi di lavoro come quello siglato da Anso Fisc con Fnsi per far emergere il lavoro nero nell’informazione on line.

“Questo incontro – ha detto Giovannelli – è stato un’importante occasione per riflettere sulle condizioni del giornalismo nella provincia di Trapani e per discutere dei contratti. È essenziale che continuiamo a sostenere e valorizzare il lavoro dei giornalisti locali, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del settore e garantire un’informazione di qualità.”

È stato concordato di avviare iniziative comuni di formazione durante l’incontro, tra l’associazione dell’on line e agli editori per far conoscere meglio le opportunità che offre il contratto Anso Fisc – Fnsi. Prima dell’incontro, Giovannelli ha visitato la mostra “La redazione trapanese de ‘La Sicilia’ 1990-2015”, ospitato nel locali del sindacato dei giornalisti, esperienza che ha definito un esempio significativo della ricca tradizione giornalistica della regione.