Incontro con Alberto Pellai al Dell’Acqua di Sesto Calende

Appuntamento lunedì 13 maggio 2024, alle ore 17.30, con lo psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai. L’evento si terrà al Salone del Centro Studi “Cardinal Angelo Dell’Acqua”, in Via Indipendenza 15 a Sesto Calende.

L’iniziativa è promossa dal gruppo “Alma Crescere al Centro” con il patrocinio della Città di Sesto Calende e prevede la partecipazione del dottor Alberto Pellai, autore di numerosi libri di successo quali “L’età dello Tsunami” e “La bussola delle emozioni”. Il dottor Pellai è noto per la sua approfondita comprensione dei bisogni emotivi e psicologici dei ragazzi, offrendo ai genitori o a chi li tutela spunti pratici e consigli su come gestire la loro crescita ed educazione, ed è proprio su questo punto che verterà il main target dell’incontro. Il dottor Pellai insiste sull’importanza dell’adattamento, da parte dei genitori/educatori, ai rapidi cambiamenti attuati dai giovani nel loro rapporto con il mondo digitale, facendo ricorso a un motto per spiegare ciò: “20 anni fa la punizione peggiore per i ragazzi era chiuderli in casa, oggi è staccargli il WI-FI”.

Sarà una serata di dialogo e arricchimento a cui si potrà partecipare con un’offerta libera; l’evento ha posti limitati e pertanto richiede l’iscrizione tramite il QR Code disponibile sulla locandina.