Incontro pubblico de”Il Paese che vorrei”: il presidente Fontana al fianco di Mazzucchelli

Giovedì 30 maggio alle ore 21.00, la Sala della Musica situata in Via Mameli n. 22 (ex ambulatorio) ospiterà la presentazione ufficiale della lista “Centrodestra Morazzone per Mazzucchelli”.

Alla serata parteciperà il presidente della Regione, Attilio Fontana. L’incontro inizierà con la presentazione dei membri della lista e del loro programma elettorale, seguito da un dibattito aperto con i cittadini presenti. Sarà un’occasione unica per discutere delle necessità del comune e delle soluzioni proposte dal team di Mazzucchelli. Al termine della presentazione, sarà offerto un buffet.