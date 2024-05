Incursione al supermercato tra Gallarate e Samarate, distrutti i banchi dei prodotti freschi

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, ha suscitato un certo scalpore una sorta di spedizione “punitiva“ avvenuta al supermercato MD al confine tra Gallarate e Samarate: un uomo e una donna sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale e hanno raggiunto i banchi dei prodotti freschi.

L’uomo ha iniziato a colpire con un oggetto contundente, probabilmente un martello, i vetri dei banchi di macelleria e gastronomia distruggendoli e distribuendo vetro sul pavimento e all’interno dei banchi stessi.

L’episodio ha causato una comprensibile agitazione tra i clienti presenti, una parte dei quali ha subito lasciato l’esercizio (che si trova in territorio di Gallarate, anche se è normalmente identificato come supermercato di Samarate). Diverse le segnalazioni arrivate dei social e alla redazione di VareseNews.

Secondo alcune testimonianze i due hanno pronunciato frasi che fanno pensare (anche se non abbiamo certezza) che si tratti di uno o due ex dipendenti del supermercato che volevano così protestare, per così dire o fosse far valere arbitrariamente le proprie ragioni, quali che fossero.

All’interno del supermercato a sera erano già in corso le operazioni di pulizia e manutenzione dei banchi.

Varesenews ha contattato il supermercato ma i responsabili locali hanno preferito non fornire dichiarazioni.