Indagini in corso sul cadavere di un uomo trovato morto a Cantello

È un passante ad aver allertato il 112 per la presenza di un cadavere in una zona di Cantello, lungo la strada provinciale 3, arteria che porta verso il confine di Stato. Qui sono state fatte confluire dal numero unico di emergenza auto della guardia di finanza cui si sono aggiunte anche pattuglie dei carabinieri per cercare di ricostruire con precisione l’accaduto.

Il cadavere è, da quanto si apprende da fonti sanitarie, di un uomo di 49 anni. Sul posto sono in corso accertamenti da parte del Nucleo operativo dei carabinieri di Varese, oltre che dalle componenti territoriali dell’Arma.