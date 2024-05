Infortunio in una fabbrica a Gallarate, operaio ferito gravemente

Grave infortunio sul lavoro a Gallarate, in una fabbrica di plastica da imballaggi: un operaio è rimasto ferito in un incidente con un macchinario di produzione ed è stato portato in ospedale con lesioni serie, in “codice rosso”.

L’infortunio è avvenuto alle 16.40 in un capannoncino ad Arnate, in via delle Magnolie, una zona mista dove alle case si alterna qualche edificio produttivo.

L’operaio ha riportato un trauma a una mano. L’uomo, 55 anni, è stato poi trasferito in ospedale al Circolo di Varese in “codice rosso”.

Deve essere sottoposto a intervento chirurgico e rischia l’amputazione di quattro dita, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla ambulanza della Croce Rossa, anche i vigili del fuoco, con una squadra dal distaccamento di Somma Lombardo.