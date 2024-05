Iniziati gli ultimi lavori al centro sportivo delle Bustecche

Il maggio di pioggia non ha aiutato, ma i lavori della società Città di Varese al centro sportivo delle Bustecche stanno proseguendo verso la conclusione e l’inaugurazione che – come annunciato dalla società nel corso della conferenza stampa di settimana scorsa – dovrebbe avvenire nel mese di giugno.

Proprio il 30 giugno, di fatti, è il termine perché vengano svolti i collaudi, in accordo con il Comune di Varese per prolungare la concessione fino al 2041.

Dopo la costruzione della tribuna, gli ultimi lavori riguardano la palestra e i “gabbiotti” adiacenti alla tribuna e agli spogliatoi. Fatti i muri perimetrali, la palestra sorgerà ai piedi degli spogliatoi, adiacente al campo principale.

Due invece le strutture in costruzione: vicino alla tribuna ci sarà spazio per una biglietteria, un’area ristoro e i servizi igienici. A fianco degli spogliatoi invece ci saranno dei locali per la segreteria e di magazzino.