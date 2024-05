Investimento sulla statale: ferita una ragazza di 13 anni

Grave incidente stradale questo pomeriggio sulla SS394 a Cocquio-Trevisago, dove una ragazza di 13 anni è stata investita da un veicolo. La giovane è stata l’unica persona coinvolta. I soccorsi sono stati prontamente allertati e sono intervenuti sul posto: i Carabinieri di Varese, un’ambulanza e l’elisoccorso.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle condizioni di salute della ragazza. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.