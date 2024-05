Investito dalla propria auto davanti a casa, anziano ferito a Vedano Olona

Un anziano di 77 anni è rimasto ferito a Vedano Olona, in un incidente insolito, seppur non raro: l’uomo era sceso dall’auto ed è stato investito dallo stesso veicolo messosi in moto, forse per la mancanza di freno a mano e complice la pendenza che ha spinto in avanti il mezzo.

L’allarme è scattato alle 16.25 in via Salvemini, traversa senza uscita di via De Amicis, zona residenziale verso Binago. Sul posto sono intervenuti da Varese vigili del fuoco, ambulanza e automedica.

L’anziano è finito a terra sotto l’auto, ma miracolosamente non sarebbe stato schiacciato: i pompieri lo hanno liberato e affidato ai soccorritori del 118. È stato trasferito comunque in “codice rosso”: ha un trauma cranico, toracico e alla schiena, oltre che agli arti inferiore.

Spesso questo genere di incidenti ha conseguenze gravi, come avvenuto a Luino meno di un mese fa (un 95enne è morto travolto dalla sua piccola jeep sulla ripida rampa del giardino).