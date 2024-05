Invito al parco: la campagna elettorale all’aria aperta di Chiara Catella e “RestiAmo Cantello”

Chiara Catella, sindaco uscente e candidata per il secondo mandato a Cantello con la lista “RestiAmo Cantello” sceglie i parchi del paese per una campagna elettorale all’aria aperta.

Tre gli appuntamenti in programma. Martedì 21 maggio alle 19.30 incontro al Parco “Fiamme Gialle” di Gaggiolo, in via Monte Generoso. Giovedì 23 maggio, sempre alle 19.30, Chiara catelal e i candidati della lista saranno a Ligurno, all’Anfiteatro del parco, in via Lugano.

Infine sabato 25 maggio alle 18 l’incontro si terrà al Parco Grande Casa di Cantello, in via Cesare Baj. Tutti gli incontri si concluderanno con un momento conviviale, con un piccolo rinfresco.

«Aspettiamo i cittadini per ascoltarli e per presentare candidati e programma, la nostra idea di paese, un progetto condiviso con e per tutti», dice Chiara Catella.

In caso di maltempo i tre incontri saranno raggruppati in un’unica data e in un’unica sede: il 25 maggio alle 18 nella Sala conferenze dell’ Antico Cascinale Lombardo, in via Monastero 7.

Qui trovate tutti i candidati della lista “RestiAmo Cantello”