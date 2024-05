Irene Tinagli e Giorgio Gori alla Festa dell’Unità della Schiranna

Irene Tinagli e Giorgio Gori sbarcano a Varese con vista Europa. I due candidati del Partito Democratico saranno presenti all’iniziativa organizzata dal Circolo di Varese nella sede della Festa dell’Unità, alla Schiranna di Varese. Il sindaco uscente di Bergamo e la parlamentare in carica saranno a Varese sabato 1 giugno intorno alle ore 18.30, dopo aver preso parte alla manifestazione di chiusura della campagna a Milano.

Ad accoglierli, oltre alle segretarie Alice Bernardoni (provinciale) e Manuela Lozza (cittadina), ci saranno anche gli esponenti istituzionali dei dem: il Sindaco Davide Galimberti, il Consigliere regionale Samuele Astuti e il Senatore Alessandro Alfieri.

«Dopo la partecipazione di Pierfrancesco Maran al nostro gazebo – spiega Manuela Lozza – arrivano a Varese altri due importanti candidati del nostro partito al parlamento europeo: Irene Tinagli e Giorgio Gori. La scelta dei nostri candidati di venire a Varese è la dimostrazione dell’attenzione che pongono verso il nostro territorio e, più in generale verso i Comuni».

«Questa iniziativa – conclude la segretaria PD – è un bel segnale anche per la nostra città. Avere candidati al Parlamento Europeo che hanno a cuore Varese è sicuramente un vantaggio per intercettare le opportunità che l’Unione mette a disposizione degli enti locali per aiutarli a crescere economicamente e socialmente nel segno della sostenibilità».