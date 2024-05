Ispra Cresce: gli appuntamenti elettorali con la candidata Cristina Riva

Dopo il caffè con la candidata e un fiore regalato come segno di gentilezza, Ispra Cresce si sposta alla Locanda della Misericordia. Giovedì 30 maggio, dalle ore 19,45, Cristina Riva e la sua lista torneranno alla Casa Don Guanella di Barza per incontrare i cittadini in un incontro informale che rappresenta una nuova occasione per conoscere meglio il progetto civico di Ispra Cresce. Ma non solo.

«Abbiamo scelto la Locanda della Misericordia come nostra prossima tappa perché questo non è un luogo come tanti altri, ma un progetto dei Guanelliani che offre la possibilità a giovani detenuti di scontare la fine della loro pena in un contesto familiare, carico di valore e bellezza, imparando un mestiere» spiega Cristina Riva «solidarietà e vicinanza sono valori che condividiamo, anche per questo abbiamo scelto di tornare a Barza.»

Gli appuntamenti della lista Ispra Cresce proseguono nel fine settimana. Sabato 1 giugno, Cristina Riva e i candidati consiglieri saranno in piazza san Martino dalle ore 16. Sotto il gazebo si parlerà soprattutto di educazione e ambiente e ci sarà una piccola sorpresa per tutti. I bambini con le loro famiglie saranno invece ospiti molto attesi del giocoliere Dado che intratterrà grandi e piccini domenica 2 giugno dalle ore 10,30 in piazza Locatelli. La chiusura della campagna elettorale è invece prevista per il 5 giugno alle ore 20,45 all’Hotel Europa.