“Ispra per tutti” ufficializza la candidatura a sostegno di Domenico Gioia

La lista civica “Ispra per Tutti” ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del Comune di Ispra, guidata dal candidato sindaco Domenico Gioia. Con un passato di esperienza nel settore privato e un’importante carriera amministrativa come assessore e sindaco, Gioia si presenta come la figura ideale per condurre Ispra verso un futuro di crescita e inclusione.

«”Ispra per tutti” è il vero punto di rottura con la storia politica del paese degli ultimi vent’anni – si legge nella nota di presentazione -. La lista è nata dal progetto “Il Tavolo delle Idee”, un unicum nel panorama isprese, e che ha visto la forte partecipazione della cittadinanza, portando alla stesura di un programma progressista. Il gruppo è formato da componenti di un’ampia rappresentanza della società civile isprese. È nato con l’intento di discutere i problemi del paese, nel corso dei mesi, si è amalgamato e infine ha individuato i propri rappresentanti nella nascente lista elettorale».

«La nostra lista – spiegano i promotori – rappresenta il progressismo civico del paese, fondato sulla trasparenza amministrativa, la comunicazione e la partecipazione attiva della cittadinanza. Il nostro obiettivo è cogliere le opportunità che il territorio offre, per costruire un paese più inclusivo e dinamico, in armonia con le sue vocazioni naturalistiche, culturali e turistiche».

Il programma presentato comprende un ampio progetto, i cui punti salienti sono:

Piano di Governo del Territorio partecipato e condiviso, basato sul consumo di suolo zero, attenzione alle vulnerabilità idrogeologiche del territorio, ed energie rinnovabili promuovendo al contempo la partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni politiche e sociali.

Ospitare la Cultura, investendo in nuove infrastrutture e servizi per promuovere attività di aggregazione sociale e svago per tutte le fasce d’età, oltre a promuovere nuove attività socioculturali che possano raccontare Ispra, la sua storia e le sue bellezze;

Inclusività e qualità della vita, investendo su cura del paese, monitoraggio dell’inquinamento, mobilità sostenibile e sicurezza. Importante sarà aumentare l’accessibilità del territorio, curando i percorsi ciclo-pedonali e promuovendo di nuove forme di mobilità;

Sviluppo economico e turistico sostenibile, promuovendo l’artigianato, il commercio e l’agricoltura locali con l’introduzione di detrazioni, incentivi e collaborazioni per le imprese impegnate in iniziative di sviluppo territoriale e tutela dell’ambiente. Implementeremo una collaborazione costruttiva con il Centro Comune di Ricerca, promuovendo uno scambio virtuoso mirato alla collaborazione su temi di interesse comune;

Politiche di solidarietà, aumentando l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione ed investendo attivamente su servizi mirati per diverse fasce d’età, che garantiscano maggiore autonomia, sicurezza e accesso al lavoro.

La lista “Ispra per Tutti” pone al centro della sua azione la partecipazione dei cittadini. «Attraverso incontri pubblici, consultazioni aperte e una comunicazione trasparente, ci impegniamo a coinvolgere attivamente la comunità nelle decisioni amministrative e sociali. Vogliamo – conclude il gruppo – costruire un rapporto di fiducia e collaborazione, rendendo i cittadini parte integrante del processo decisionale». L’incontro di presentazione della lista e dei suoi candidati è fissato per Mercoledì 15 Maggio alle ore 21.00 presso l’Hotel Europa, via al Porto 68, Ispra.

I gazebo saranno presenti nelle piazze del paese per tutto il mese di Maggio. Domenico e tutti i membri della lista sono disponibili e felici di incontrare ed ascoltare le idee dei concittadini. Per informazioni e per contattare la lista invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook “Ispra per Tutti”, o a scrivere alla mail isprapertutti@tiscali.it.

Vai alla pagina di Ispra dello speciale elettorale

Leggi anche