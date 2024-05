Italo Dell’Oca è il nuovo direttore della Radioterapia di Asst Sette Laghi

Il nuovo direttore della Radioterapia di Asst Sette Laghi è il dottor Italo Dell’Oca. Laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Milano, 58 anni, Dell’Oca si è specializzato nello stesso ateneo in chemioterapia nel 1999 e in radioterapia nel 2003, sempre con lode. Nel 2016 ha ottenuto il diploma di alta formazione al corso universitario di Metodi statistici per la ricerca e la pratica biomedica e nello stesso anno ha conseguito il master di secondo livello in Management delle aziende sanitarie.

Dal 2007 insegna in numerosi corsi di laurea della Facoltà di medicina e chirurgia e di odontoiatria dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Professore a contratto del corso integrato di Diagnostica per immagini della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, sempre della stessa Università milanese

Dal 2006 è tutor per medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università di Milano-Bicocca.

Responsabile di Unità Funzionale della Radioterapia dell’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, dove è stato referente e coordinatore di patologia per il distretto cervico-facciale e toracico. E’ stato impiegato in attività di implementazione clinica e sviluppo sia dei trattamenti IMRT (Tomotherapy, Rapid Arc,) a guida di immagine (IGRT), sia dell’uso dell’imaging in radioterapia (PET, SPECT, RM, TC), anche rivolti allo studio dei movimenti d’organo, delle tecniche di trattamento stereotassiche body e all’implementazione e sviluppo dei trattamenti ART (Adaptive Radiotherapy). Ha collaborato all’avvio dei trattamenti TMI (Total Marrow Irradiation) e ha partecipato alla fase di organizzazione e di sviluppo dei gruppi di lavoro multidisciplinari per quanto attiene alle patologie di competenza.

Dell’Oca è inoltre membro di numerose società scientifiche, quali l’Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica (AIRO), l’Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC), l’European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), la Fondazione Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare contro il Cancro del Polmone (FONICAP) e ESTRO ed è stato anche consigliere regionale AIRO-Lombardia.

Ha partecipato sia alla stesura delle linee guida nazionali (AIRO-AIOCC) per il trattamento delle neoplasie del distretto cervico-facciale che a quelle dell’Istituto Superiore di Sanita sull’assicurazione di qualità nell’utilizzo dell’IMRT.

In questi anni è stato anche responsabile organizzativo e scientifico, relatore e docente di numerosi corsi, convegni e seminari ed è autore e relatore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, oltre che correlatore in numerose tesi di specializzazione in Radioterapia.