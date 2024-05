Ivan De Sensi pronto a rimettersi in gioco a Grantola, tra le priorità la sicurezza della strada provinciale

Quarantuno anni, grantolese di nascita e da 18 anni Agente di Polizia Locale. Ivan De Sensi, consigliere uscente di minoranza, è pronto a rimettersi in gioco per la carica di sindaco a Grantola. Un paese per cui «mi sono sempre impegnato, collaborando attivamente con le associazioni (Corpo Musicale e Protezione Civile) e raccogliendo informazioni sulla storia locale» racconta De Sensi, che prima di intraprendere la carriera nella Polizia Locale, ha conseguito una laurea triennale in scienze della comunicazione, una laurea magistrale in giurisprudenza e prestato servizio come volontario nell’esercito per un anno.

Quanto alla sua decisione di ricandidarsi, guidando la lista “Progetto Grantola. Scriviamo insieme il futuro del nostro paese”, De Sensi risponde: «Sono da sempre appassionato di politica e l’esperienza maturata nei vari ruoli negli enti locali mi ha convinto che posso essere utile a Grantola nell’amministrazione. Come diceva John Fitzegarld Kennedy, «Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese».

Una visione, condivisa anche dalla squadra che lo sostiene. «Hanno aderito al progetto altri consiglieri di minoranza come Sergio Ghiringhelli, noto esponente della Lega, che ha ricoperto ruoli prestigiosi nella politica locale (già assessore e presidente del consiglio comunale del Comune di Varese, è attualmente consigliere provinciale) e Simone Pelucco. Ho inoltre scelto e trovato la collaborazione di altre persone di fiducia, preparate e motivate, pronte a spendersi per Grantola senza secondi scopi. Persone molto diverse tra loro ma con un denominatore comune: tutte grantolesi, chi per nascita, chi per adozione. E sottolineo questo aspetto perché credo che nessuno può volere il bene di un paese come chi lo vive o lo ha vissuto».

E se dovesse diventare sindaco, De Sensi ha già ben chiaro quale potrebbe essere il primo progetto da realizzare: nuovi parcheggi. «In diverse zone del paese c’è una forte necessità di posti auto, e sono convinto che con interventi relativamente modesti si possa migliorare notevolmente la situazione», spiega De Sensi. «La nostra priorità assoluta – prosegue – è garantire la sicurezza della strada provinciale che attraversa il paese, e che è stata oggetto di numerose discussioni in consiglio comunale. Per noi rappresenta una problematica che purtroppo non è stata condivisa dall’attuale maggioranza. Inoltre, è urgente l’attuazione della variante al Piano di Governo del Territorio per risolvere una situazione di stallo che sta causando notevoli disagi ad imprese e privati. Ma sono tanti i progetti che abbiamo in mente, tra questi l’istituzione di un servizio associato di polizia locale, l’avvio di programmi prescolastici e doposcuola, il recupero dell’ex circolo sociale, l’istituzione di una biblioteca inserita nella rete provinciale e l’organizzazione di attività per anziani e bambini».

Infine, alle domande su come immagina il paese tra cinque anni e se teme l’astensionismo, De Sensi risponde: «Mi immagino una comunità più inclusiva e sicura, capace di fornire i servizi necessari sia ai giovani che agli anziani. E no, non temo l’astensionismo. Le elezioni amministrative hanno sempre registrato un’affluenza discreta, e inoltre Grantola non ha mai figurato tra i fanalini di coda in questa classifica».