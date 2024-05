Jazz, rock e suoni psichedelici con il trio del chitarrista Christian Mascetta

Riflettori puntati sul chitarrista e compositore Christian Mascetta per il nuovo appuntamento di “JAZZaltro Giovani”, la rassegna organizzata da Abeat Records nel Varesotto con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, che ha l’obiettivo di lanciare e valorizzare i musicisti italiani Under 35: venerdì 17 maggio, il Cinema Teatro Nuovo-Area 101 di Olgiate Olona ospiterà il concerto del trio di questo musicista dal talento smisurato, che sta facendo parlare di sé per le sue doti tecniche e creative.

Condivideranno il palco con lui i fedelissimi Pietro Pancella (basso elettrico) e Michele Santoleri (batteria). Il concerto inizierà alle ore 21 (ingresso con libera donazione). Ospite nei mesi scorsi della trasmissione “Via dei matti numero 0” condotta su Raitre da Stefano Bollani e Valentina Cenni, Christian Mascetta è sempre più conteso come session man in ambito pop e jazz e con la sua formazione ha pubblicato, di recente, l’album “Out of Space”, che ha riscosso l’apprezzamento del pubblico e della critica e che apre a nuovi orizzonti sonori. In questo disco – i cui brani spaziano da una forte liricità melodica ad una travolgente energia ritmica – il trio propone, infatti, una miscela di jazz, rock e suoni psichedelici con echi che rimandano al passato, senza rinunciare al tempo stesso a una modernità stilistica che affascina e che sorprende anche l’ascoltatore più smaliziato.

Classe ’94, originario di Lanciano, Christian si è avvicinato alla chitarra all’età di sette anni. Si è laureato al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e al Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. Tra le sue numerose collaborazioni, nazionali ed internazionali, spiccano quelle con Otmaro Ruiz, Marvin Smitty Smith, Gegè Telesforo, Mario Biondi, Luca Bulgarelli, Bruno Marcozzi, Max Ionata, Marcello Di Leonardo, Claudio Filippini, Fabrizio Bosso e Nicola Angelucci.

“JAZZaltro Giovani” continuerà con altri appuntamenti sempre all’insegna della musica di qualità (il calendario è in costante aggiornamento): tra i prossimi live è imperdibile quello dell’ensemble del grande pianista Enrico Pieranunzi e del talentuoso flautista Aldo Di Caterino, in programma venerdì 31 maggio a Castellanza (Va).

Rassegna JAZZaltro Giovani

Venerdì 3 maggio, Olgiate Olona (Va)

Cinema Teatro Nuovo-Area 101, via Bellotti 22

Zamuner-Moriconi duet feat. Sea quartet

Emilia Zamuner (voce), Massimo Moriconi (contrabbasso), Riccardo Zamuner (violino), Alberto Marano (violino), Andrea De Martino (viola), Raffaele Rigliari (violoncello).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Venerdì 17 maggio, Olgiate Olona (Va)

Cinema Teatro Nuovo-Area 101, via Bellotti 22

Christian Mascetta trio – Out of Space

Christian Mascetta (chitarre), Pietro Pancella (basso elettrico), Michele Santoleri (batteria).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Venerdì 31 maggio, Castellanza (Va)

CineTeatro Dante, via Dante Alighieri 5

Aldo Di Caterino ensemble feat. Enrico Pieranunzi

Aldo Di Caterino (flauto traverso), Enrico Pieranunzi (pianoforte), Carlo Bavetta (contrabbasso), Cesare Mangiocavallo (batteria).

Ore 21.

Ingresso con libera donazione.

Il calendario della rassegna è in costante aggiornamento. Maggiori info: www.jazzaltro.it