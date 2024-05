Kunzler all’attacco, Pelloni in difesa: due tasselli per la nuova Uyba

Prima un occhio all’attacco, con l’acquisto della schiacciatrice svizzera (nata in California) Laura Kunzler, poi la blindatura della difesa: come previsto nei giorni scorsi il ruolo di libero della nuova UYBA sarà nelle mani della giovane e promettente Federica Pelloni (foto in alto: Offanengo Volley).

La (ri)nascente Busto Arsizio di Giovanni Caprara continua nella sua formazione aggiungendo due giocatrici che saranno tra i tasselli più importanti dello scacchiere biancorosso 2024-25. Kunzler, nazionale rossocrociata, va ad aggiungersi nel reparto alla colombiana Ana Karina Olaya e alla confermata Rebecca Piva: a 28 anni ha maturato l’esperienza giusta per dare spessore all’attacco delle Farfalle.

Alta 1,89, Kunzler ha lasciato la Svizzera diverse stagioni fa mettendosi in mostra in campionati più competitivi come quello tedesco (Vislbiburg prima, Wiesbaden e Stoccarda poi), francese (Mulhouse, Pays d’Aix) e infine turco (Nilüfer Belediyespor). In Germania è stata nominata miglior schiacciatrice della Bundesliga con Wiesbaden e ha vinto il campionato con Stoccarda.

Se la parabola sportiva di Kunzler è negli anni del vertice, è invece nascente quella di Federica Pelloni, modenese di nemmeno 22 anni. Per lei la stagione 24-25 sarà la prima in Serie A1: una scommessa ragionata del ds Borruto e di coach Caprara che proveranno a lanciare sul massimo palcoscenico un’atleta che ha brillato in A2. Pelloni ha giocato a Sassuolo tre anni (nel mezzo una parentesi in B1 a Imola a farsi le ossa) e lo scorso anno a Offanengo. «Arrivo da stagioni da protagonista in A2 e sono elettrizzata nel pensare alla A1: so che crescerò a livello personale e sono certa che raggiungeremo obiettivi importanti di squadra».