La banda di Brenno Useria in concerto alla terrazza del Mosè al Sacro Monte

Domenica 5 maggio alle ore 14.30 sulla terrazza del Mosè al Sacro Monte di Varese è in programma un appuntamento musicale speciale: il concerto del Corpo Musicale Brenno Useria.

Il concerto è finalizzato alla raccolta fondi a sostegno del restauro della tela del Museo Baroffio “Il Viale delle Cappelle con il frate Aguggiari e l’architetto Bernascone”, un’opera importante che rappresenta i due fondatori del Sacro Monte seicentesco.

Il progetto di restauro, della Parrocchia di Santa Maria del Monte, ha ottenuto il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, ma necessita ancora di fondi per garantire la piena fruibilità dell’opera che verrà restaurata. I proventi – ad offerta libera- che verranno raccolti durante il concerto del 5 maggio andranno a sostegno di questo progetto.

IL CONCERTO

L’appuntamento musicale del 05 maggio spazierà dalle musiche da film a composizioni orginarie per banda. Sono in programma musiche di: Ricketts, Balent, Murtha, Swearingen. Il concerto sarà un viaggio da Mary Poppins allo swing.

IL CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

Espressione del paese di Brenno Useria, il corpo musicale fu fondato nel 1909 grazie alle rimesse degli scalpellini emigrati a inizio Novecento in America. Passato indenne da 2 guerre mondiali, rifondato negli anni’70 grazie a un maestro illuminato e tanti giovani innamorati della musica, il Corpo Musicale accompagna da sempre i momenti di vita del piccolo paese della Valceresio, grazie a una cinquantina di appassionati componenti.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è libera. Non è necessario prenotare. Ingresso ad offerta libera.

Il concerto si svolgerà sulla terrazza del Mosè, raggiungibille a piedi in cinque minuti da Piazzale Pogliaghi dove sono disponibili parcheggi. Utilizzabile anche l’ascensore per raggiungere il terrazzo.

Si ricorda che alla domenica è attivo anche il servizio di bus linea C + funicolare, per chi non volesse reggiungere il borgo con le automobili.

INFO

Email: info@sacromontedivarese.it