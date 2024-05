La Butterfly di Silvia Priori apre il Festival Terra e Laghi ai Giardini Estensi di Varese

Sarà la Butterfly ad aprire a Varese la diciottesima edizione del Festival Terra e Laghi. La nuova versione delle spettacolo, di e con Silvia Priori, con i tamburi giapponesi, il soprano Kaouru Santo e il Gruppo Kotoji, sarà il primo giugno alla tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese.

Il primo degli 88 spettacoli, in calendario nella diciottesima edizione del festival terra e Laghi, è uno dei lavori di maggior successo di Silvia Priori che porta in scena un personaggio che ricorda una Penelope orientale che tesse le trame di un amore infinito, fedele, devoto, che va oltre se stessa.

L’edizione 2024 del Festival mette in rete 65 comuni all’interno di 5 regioni italiane e 7 paesi europei in uno sforzo di relazioni, contatti e sinergie che la stessa direttrice artistica di Teatro Blu ha costruito negli anni, realizzando ponti che portano cultura e bellezza negli ambienti di valore: come i territori siti Unesco, aree archeologiche, castelli, ville, cortili settecenteschi, parchi secolari, anfiteatri naturali, piazze, centri storici e teatri.

Una scelta applaudita dall’assessore alla cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso: « La Lombardia è la regione che ha più siti Unesco in Italia e , Varese, la provincia che ne ha di più. Sono beni di un valore inestimabile che non riusciamo a valorizzare adeguatamente. Faccio i complimenti a Silvia Prioriri per questo Festival che riesce a mettere insieme luoghi diversi, in un dialogo fatto di arte, cura e bellezza».

Ricorda il valore del teatro l’assessore alla Cultura di Varese Enzo La Forgia: « Dobbiamo avvicinare il pubblico a questa forma d’arte, riabituarlo perché il teatro è occasione di crescita. Il palcoscenico è una forma di comunicazione, fornisce stimoli e riflessioni al pubblico che si continua a interrogarsi anche a sipario chiuso. Teatro Blu e Silvia Prioiri sono una delle poche realtà con cui si coprogetta linee di intervento, diversificando territori e linguaggi».

Al fianco di teatro Blu c’è Fondazione Cariplo il cui sostegno permette di poter offrire al pubblico gli spettacoli: la maggior parte degli eventi, infatti, è gratuita.

All’interno del calendario sono previste anche le tappe del Festival “Piccola Spoleto” a Cadegliano Viconago in quella che fu la casa di Gian Carlo Menotti, tra cui due spettacoli dedicati al teatro classico uno con Cassandra, portata in scena da Silvia Priori, e l’altro con i due canti di Penelope dell’Odissea recitati da Maddalena Crippa.

Tanti gli attori e le compagnie che compongono il ricco e vario programma, un’occasione per apprezzare i diversi registri narrativi, la complessa varietà di temi, capaci sempre di far riflettere, come i testi che indagano l’animo umano degli antichi greci, o le dissertazioni su nuove sfide che lo sviluppo tecnologico propone come i “big data” che Laura Curino proporrà il 15 luglio a Lugano con una rivisitazione della Locandiera di Goldoni ma in versione tecnologia attraverso dialoghi e riflessioni di tipo etico condivise con il gruppo del Politecnico.

E, ancora, la conquista del Cervino, ultima vetta italiana a essere conquistata dei 4000 italiani, la storia delle sfida di Carrel e Winter che verrà presentata il 6 luglio a Macugnaga da Roberto Anglisani.

Gli spettacoli sono aperti a tutti ma è possibile prenotare il posto scrivendo a info@teatroblu.it

SCARICA IL PROGRAMMA