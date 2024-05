La campagna elettorale di Marco Reguzzoni parte dalla pista ciclopedonale del Lago di Varese

Marco Reguzzoni, candidato alle elezioni europee come indipendente nelle liste di Forza Italia, ha cominciato il suo tour elettorale dalla provincia di Varese con due giorni di incontri nei gazebo allestiti lungo la pista ciclopedonale del Lago di Varese alla Schiranna, Gavirate e Buguggiate tra sabato 4 e domenica 5 maggio.

I gazebo ospitano anche dei punti di ristoro gratuiti aperti a tutti i frequentatori della ciclabile: una tradizione che Reguzzoni ha voluto rinnovare anche in occasione della sua candidatura alle europee. Realizzata durante la sua presidenza in Provincia (dal 2002 al 2008), per Reguzzoni infatti la pista ciclopedonale del Lago di Varese rappresenta un elemento importante della sua carriera politica e – allo stesso tempo – un’esperienza basata sugli stessi valori che vuole portare in Europa.

«Il senso del mio impegno – afferma Reguzzoni – si esprime in quello che questa pista rappresenta: un’opera concreta e utile, che coniuga le esigenze dell’uomo con quelle dell’ambiente e si inserisce in modo spettacolare in uno dei punti più belli del nostro territorio. È proprio l’amore per il territorio che mi ha spinto a ritornare in politica e che mi guiderà in tutta la mia azione al Parlamento europeo».