La Casa del Canottiere: un punto di riferimento per i ciclisti nel cuore dei laghi

Situata a soli 700 metri dalla ciclabile del Lago di Varese, La Casa del Canottiere è stata selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Varese per valorizzare il turismo ciclistico. Aperta nel 2021, questa struttura è rapidamente diventata un punto di riferimento sia per i lavoratori in visita durante i mesi autunnali e invernali, sia per i turisti europei e internazionali nel resto dell’anno.

Servizi Specializzati per Ciclisti

Riconosciuta per l’ottima accoglienza offerta ai ciclisti, La Casa del Canottiere mette a disposizione un ricovero al coperto per le biciclette e cartine dettagliate con percorsi ciclopedonali. Questi servizi rendono la struttura particolarmente attraente per gli appassionati di ciclismo, che desiderano esplorare il Lago di Varese e i suoi dintorni in modo sicuro e confortevole.

Un Ambiente Ideale per Esploratori

La posizione privilegiata di La Casa del Canottiere permette ai suoi ospiti di godere non solo delle bellezze di Varese, ma anche delle numerose attrazioni nei dintorni. A pochi chilometri si possono visitare le isole del Lago Maggiore, le rive del Lago di Como e persino la vicina Svizzera. Questa varietà di destinazioni rende la struttura un punto di partenza ideale per chi desidera arricchire la propria vacanza con diverse esperienze culturali e naturalistiche.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori informazioni o per prenotare il tuo soggiorno, contatta La Casa del Canottiere al numero 3355917688.