La Castellanzese dopo la salvezza: “Vittoria dedicata a Mirella Cerini” 

È stata una giornata speciale quella di domenica 12 maggio per la Castellanzese. La squadra neroverde ha battuto 5-0 il Legnano in un derby salvezza senza ritorno, condannando i lilla alla retrocessione in Eccellenza (qui la cronaca del match).

La squadra di Castellanza invece giocherà anche nella prossima stagione nella massima serie del calcio dilettante, ma al termine di un’annata difficile, il presidente Alberto Affetti non dimentica una dedica speciale.

«Dedico questa vittoria al nostro Sindaco Mirella Cerini – ha commentato il patron neroverde -, che dall’alto ci ha guidati, ai nostri encomiabili tifosi, a Giampiero Cagnola e a tutta Castellanza».