La ciclostorica La Crennese fa tappa alla panchina gigante di Varano Borghi

Si consolida il rapporto tra la ciclostorica La Crennese e il paese di Varano Borghi. Domenica 12 maggio, i ciclisti in abiti storici e a bordo di bici d’epoca hanno fatto tappa alla panchina gigante per ristorarsi al rinfresco in riva al lago.

Dopo i ristori allestiti dalla Pro Loco negli scorsi anni al centro del villaggio operaio, infatti, per la quarta edizione della ciclostorica il gruppo si è quindi spostata al parco sulla riva del Lago di Comabbio. Un cambio di programma che i ciclisti hanno apprezzato, in particolare per il bel passaggio sul viottolo sterrato dietro la fabbrica Borghi (fondata dall’omonima famiglia di Gallarate a inizio Ottocento), quello sotto i “sette ponti” della ferrovia, ma soprattutto per la placida vista sul lago.

A loro volta, i ciclisti in “tenuta storica” hanno acceso la curiosità delle persone che hanno scelto di trascorrere la mattina sul percorso che circonda le rive del lago.

La Crennese, promossa dall’omonima società ciclistica di Crenna di Gallarate, è alla quarta edizione.

I premiati dell’edizione 2024 sono stati: Marco Cardani per la bici più storica Bartali del 1950; Francesca Orlandi dal Canton Ticino; il più giovane partecipante Giacomo Ripamonti del 1991; il mitico Angelo Cogliati del 1938 (partito in bici da Lainate e rientrato a casa sempre in bici); Gianni Mason da Cassano Magnago per il miglior abbinamento abbigliamento e bici in tema e infine quelli della Comerio Ercole di Busto Arsizio per il gruppo più numeroso con abbigliamento adeguato.