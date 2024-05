La civica il Tavolo delle idee presenta “Ispra, il paese degli ulivi”

Il gruppo “Tavolo delle idee” si avvia verso la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative con un primo progetto già in cantiere, pronto per essere condiviso e aperto alla cittadinanza. Si tratta di “Ispra, il paese degli ulivi” che verrà presentato alla cittadinanza nella serata di lunedì 6 maggio, alle 21, in Sala Serra. Questa proposta, così come tante altre, sono nate grazie all’attività di un gruppo di persone che hanno dato vita, a dicembre dello scorso anno, al “Tavolo delle Idee”.

«L’iniziativa, nota in paese e aperta a tutti, si è preoccupata di discutere e ricercare soluzioni praticabili e condivise ai tanti problemi della comunità isprese – spiegano i promotori – La qualità del lavoro svolto e l’affiatamento che si è creato tra le persone, ha portato alla decisione di formare una lista e partecipare alla prossima competizione elettorale con l’obiettivo di realizzare quanto studiato». La civica ha affidato a Domenico Gioia, già sindaco nella vicina Brebbia negli scorsi anni, il compito di “traghettare” «un bel gruppo di giovani che con passione intendono cambiare in meglio il paese». Si prospetta dunque una corsa a quattro per il comune del Basso Verbano nell’appuntamento elettorale di giugno.

Domenico Gioia, foto archivio

In merito al progetto del Paese degli ulivi, è possibile anticipare che i promotori si sono ispirati alla «necessità di preservare il patrimonio territoriale e culturale del comune, puntando sia sulle bellezze naturali che sui ricordi o le emozioni che suscitano le storie e gli avvenimenti, più o meno lontani, nel tempo. Sono proprio questi ultimi che rappresentano l’elemento educativo per comprendere le proprie radici e, al contempo, per creare un senso di appartenenza e solidarietà tra i membri di una comunità. Inoltre, la promozione del territorio (nel suo complesso) contribuisce a favorire lo sviluppo di attività ricettive, artigianali e ricreative, stimolando l’innovazione e creando opportunità di lavoro. Ecco perché diventa fondamentale creare una identità sociale del paese all’interno della quale la cittadinanza intera può esprimere un “senso di comune appartenenza”. Quale potrebbe essere un elemento distintivo per la Comunità Isprese? Perchè non l’Ulivo, l’albero della PACE per eccellenza?». I dettagli del progetto saranno illustrati in sala Serra durante l’incontro di lunedì 6 maggio.

Vai alla pagina di Ispra dello speciale elettorale

Leggi anche: