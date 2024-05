La coalizione di Irene Bellifemine: “Malnate ha bisogno di un sindaco a tempo pieno”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato dalla coalizione di Irene Bellifemine, candidato sindaco di Malnate sostenuto dalle tre liste Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate in Movimento.

Malnate si merita un sindaco a tempo pieno: ne siamo convinti.

Anche per questo, ma non solo, abbiamo deciso di sostenere Irene Bellifemine. Durante il confronto tra candidati organizzato all’oratorio di Gurone, dedicato ai giovani under 30, Bellifemine è stata l’unica a garantirci di poter sostenere l’impegno di sindaco a tempo pieno.

Cosa che nessuno degli altri tre candidati ha dichiarato.

Ci chiediamo come sia possibile amministrare una città complessa come Malnate se non come sindaco a tempo pieno e gli ultimi 5 anni ne sono un esempio.

Con le nostre liste – Malnate Sostenibile, Lista Civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate e Malnate in Movimento – abbiamo deciso di sostenere una sindaca sempre presente per la città, e pronta a lavorare con e per i concittadini.

Capacità che abbiamo visto messe in pratica soprattutto durante i momenti difficili delle varie emergenze emerse in questi anni: Irene si è spesa senza risparmiarsi per la propria comunità, mettendo in campo competenze e capacità relazionali e di leadership che fatichiamo a trovare in altri soggetti che si stanno proponendo come alternativi a lei in questo momento. Qualità messe in campo, a favore della comunità, anche con i comuni limitrofi, la Provincia, gli Enti provinciali e La Regione.

Siamo convinti che tutti i Malnatesi conservino, come noi, questa immagine di Irene, che è riuscita a portare a casa risultati importanti per la Città di Malnate. Sedici milioni e più, di cui un terzo finanziati con bandi statali, regionali e provinciali, PNRR. Avvio di opere importanti come la rotonda davanti al comune, l’approvazione da parte di ASST della Casa di Comunità spoke, la riprogettazione del Peduncolo.

Una delle critiche espresse finora ha riguardato la poca collegialità, dimenticandosi che la Giunta è composta da 5 assessori e di questi 4 sono del PD e lista Insieme Maria Croci. Contrariamente a quanto si cerca di far passare, quindi, le decisione prese sono state sempre frutto di un lavoro collegiale di giunta e di maggioranza. E che, come è normale che sia, esse siano state prese cercando mediazioni anche complicate tra punti di vista talvolta differenti. Nessuna iniziativa dell’amministrazione è mai stata presa solo dal sindaco o da lei censurata a priori.

Siamo certi che, l’8 e il 9 giugno, i Malnatesi sapranno chi scegliere, per continuare il percorso che in questi anni ha portato Irene a guidare con passione e competenza la nostra città. Noi siamo pronti a sostenerla, perché sappiamo che non è certo una Sindaca che sta alla finestra, ma che si occupa dei problemi dei cittadini cercando di risolverli, che saprà essere la sindaca di tutti e non di una sola parte, perché metterà la città e i cittadini al primo posto.

Per Malnate Sostenibile:

Fabio Brusa detto Bietto e Maria Cristina Manfredi

Per Lista Civica con Irene Bellifemine Sindaco per Malnate:

Eleonora Centonze e Luca Croci

Per Malnate in Movimento:

Alessandra Lorenzetti e Raffaele Bernasconi