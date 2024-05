La commozione per la scomparsa di Paolo Dal Pozzo. Raccolti 42mila euro per la famiglia

La improvvisa, tragica scomparsa del pilota Paolo Dal Pozzo ha suscitato molta commozione, tra la comunità professionale e anche nella zona del Gallaratese, dove viveva insieme alla moglie e ai due figli.

«Conoscevamo Paolo come collega leale, sincero e come amico, persona dai valori saldi e sani. Per lui la Famiglia era tutto: sua moglie Alessandra e i suoi due bambini Alan e Sophie» scrivono i colleghi, che hanno lanciato una petizione su una piattaforma di raccolta fondi, grazie a cui sono stati raccolti 42mila euro in due giorni.

«Era dedito al lavoro e alla divulgazione della nostra professione. Lo piangiamo, ma chi lo ha conosciuto sa che vivrà per sempre nei nostri ricordi e pensieri».

Il 41enne viveva con la famiglia a Cardano al Campo, nella zona del Gallaratese di cui è originaria la moglie, ma per lavoro spesso si trovava presso la base degli elicotteri di trasporto sanitario ed elisoccorso a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Persona scrupolosa nel suo lavoro, era anche un teorico avendo pubblicato testi specializzati.

Quando sabato è arrivata la notizia dell’incidente, alcuni conoscenti hanno pensato ad una tragedia avvenuta in una delle difficili condizioni operative in cui si era trovato a operare come elicotterista. Quasi impensabile invece l’idea di un incidente stradale avvenuto in pista, con l’autocisterna che ha travolto Dal Pozzo durante una manovra. La competenza è della Procura Dell’Aquila.