La conferenza stampa del Città di Varese con Girardi e Rosati

Appuntamento alle ore 11.30 alla sede del Città di Varese allo stadio “Franco Ossola” di Varese per la conferenza stampa nella quale il presidente Paolo Girardi e il patron Antonio Rosati faranno il punto sull’attualità della società biancorossa e sveleranno le prime mosse verso il prossimo campionato, che vedrà la squadra ancora impegnata nel campionato di Serie D.

LA DIRETTA

Ore 11.50: Arrivano in sala stampa Antonio e Giovanni Rosati, con Paolo Girardi, Massimo Foghinazzi e Stefano Amirante

PAOLO GIRARDI: Sportivamente arrivavamo da una stgione travagliata, l’ultima invece è stata in linea per quello che mi aspettavo per l’input dato a inizio stagione. È stato un campionato tranquillo, il terzo posto è un bon risultato e il lavoro svolto è stato più che sufficiente. Vogliamo dare continuità, capire dove siamo andati non solo dal punto sportivo ma anche infrastrutturale con il centro sportivo delle Bustecche, lo stadio e la società.

A breve inaugureremo le Bustecche, la pioggia ci ha rallentato i lavori, ma siamo quasi pronti a concludere, anche perché abbiamo una scadenza inderogabile (il 30 giuggno, ndr). Sono contento, faccio i complimenti ad Antonio Rosati e Stefano Amirante per il lavoro svolto su questo comparto.

GIRARDI SU GIOVANILI E STADIO: A livello di settore giovanile, l’entrata del Gavirate con Massimo Foghinazzi ci ha permesso di aggiungere un’altra spunta al nostro programma. Se tutto va come speriamo, avremo più di 600 ragazzi da gestire, lavoro che competerà a Foghinazzi, che entrerà nel cda del Varese con una collaborazione a 360 gradi e siamo sicuri di ottenere buoni risultati. Siamo indietro con la questione stadio, non per colpa nostra. Siamo però fiduciosi che in giugno ci saranno buone notizie per noi e speriamo di mettere il piede sull’acceleratore su questo aspetto. Abbiamo portato un partner impotante come Aurora Stadium che in altre piazze stanno lavorando molto bene. Se dovessimo perdere questo partner non sarebbe facile trovarne un altro serio e pronto come quello attuale.

GIRARDI SULL’ASSETTO SOCIETARIO: Il prossimo passaggio che vogliamo fare è strutturare una società tenuta snella per volontà fino a oggi. Vogliamo strutturarci a livello manageriale e di staff. Anticipiamo che si allargherà il consiglio di amministrazione con deleghe precise, come è ovvio in un’azienda. Ci saranno tre inserimenti: oltre a Foghinazzi che si occuperà dell’area giovanile, con grandissimo piacere perché ho visto il suo percorso, Giovanni Rosati entrerà nel cda biancorosso. È cresciuto a pane e Varese, conosce bene la piazza e ora potrà mettere in pratica quello che ha studiato in management dello sport a Londra. Rientrerà nel cda anche Antonio Rosati, che continuerà ad avere le deleghe che già aveva ma avrà una veste più ufficiale, anche davanti agli altri soci. Siamo davvero felici che possa rientrare a testa altissima in una società che è stata sua.

GIRARDI SUL FUTURO: L’input che do come presidente per la prossima stagione è: fare meglio. E molto dipenderà dallo stadio, per il quale ripeto che siamo fiduciosi, anche vedendo le altre opere sugli impianti sportivi della città, dal palazzetto al palaghiaccio. Con le Bustecche ci siamo fatti la casa, con lo stadio avremo anche la “sala da ballo”.

ANTONIO ROSATI: È una gioia per me vedere che la società si strutturi di più, doppia gioia pensando che mio figlio inizierà a lavorare per il club con incarichi importanti. I messaggi di Girardi sono molto chiari, quest’anno è andata abbastanza bene, ma l’obiettivo sarà quello di migliorare. Rispetto al mio primo ciclo stiamo ragionando al contrario: non dai risultati immediati ma dalle strutture e dalle basi. È inutile negare che la volontà di tutti è rifare un ciclo, ma è impensabile farlo senza avere un’idea chiara sullo stadio. Tutto il futuro gira su questo. Mai e poi mai vorremmo fare imprese sportive e poi non sapere come metterle a terra. Il calcio detta i tempi, con Giovanni stiamo già pensando alla prossima annata sportiva. Oggi chiudiamo la stagione con un pranzo e dal pomeriggio inizieremo a pensare al prossimo anno. Abbiamo la mosca nel cervello che speriamo possa diventare farfalla. Lavoriamo a testa bassa, il cda ha le idee ben chiare, sono strafelice di questa osmosi iniziata con il Gavirate. L’ingresso di Foghinazzi mi aiuterà in tutto il lavoro sui giovani, grazie a lui potrò concentrarmi su prima squadra, femminile e Juniores, che sarà un collante importante. Il confine con il Gavirate è lo stesso, siamo due ville nello stesso giardino, collegate dal ponte formato dalla Juniores.

ANTONIO ROSATI SULL’IMPEGNO DEL FIGLIO: Si trasferirà a Varese per essere sempre presente sul territorio, anche perché io ho anche un altro lavoro e non sempre posso essere presente in città. Sono felice della strada che ha intrapreso, forse non sarà la più semplice per lui, ma è convinto e questo mi fa piacere.

ANTONIO ROSATI SUL PIANO SPORTIVO: Probabilmente si potrebbe fare qualcosina in più. Oggi faremo un pranzo e nel pomeriggio chiuderemo dei cerchi per aprirne altri. I tempi del calcio non li dettiamo noi e quindi.

GIOVANNI ROSATI: Le Bustecche conferisce valore alla società ma anche al quartiere. Il contest per intitolare i nomi servirà anche per coinvolgere i tifosi, perché è giusto dar loro voce.