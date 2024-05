La Costituzione diventa arte: la mostra “ART32” arriva a Busto Arsizio

L’esposizione dedicata al diritto alla salute pubblica è promossa dagli studenti in tirocinio presso la PMI Innovativa 5Social negli spazi della Fondazione ITS INCOM. Sarà inaugurata lunedì 20 maggio con un incontro dedicato alla comunicazione etica e alla narrazione della salute e della cura

L’esposizione dedicata al diritto alla salute pubblica è promossa dagli studenti in tirocinio presso la PMI Innovativa 5Social negli spazi della Fondazione ITS INCOM. Sarà inaugurata lunedì 20 maggio con un incontro dedicato alla comunicazione etica e alla narrazione della salute e della cura

“Comunicare la cura rispettando l’identità dell’uomo”: 5Social®, PMI innovativa del territorio con forte vocazione sociale, specializzata nello studio di soluzioni su misura per l’individuo e l’ambiente in cui vive, propone un doppio evento curato dai propri tirocinanti della fondazione ITS INCOM aperto al pubblico dedicato alla salute pubblica ed alla cura, temi al centro della propria attività.

Negli spazi della Fondazione ITS INCOM, 5Social® promuove la mostra itinerante “ART32”, un progetto di comunicazione etica promosso dall’associazione Smarketing e costruito attorno al diritto alla salute pubblica, garantito dalla nostra Costituzione, proprio all’Articolo 32.

L’esposizione presenta 40 opere di graphic design che attraverso l’arte ribadiscono questo fondamentale precetto costituzionale, ricordandone il significato più alto, quello di bene comune, collettivo e universale. Tra le opere in mostra ritroveremo anche il pannello realizzato da studenti dei corsi di ITS INCOM e dedicato proprio al dettato dell’articolo della

nostra carta costituzionale.

L’esposizione ART32 sarà inaugurata lunedì 20 maggio. Per l’occasione 5Social ha voluto organizzare anche un momento di confronto pubblico dedicato alla comunicazione e alla narrazione della cura, della salute e della dignità degli individui.

Un incontro seminariale – in programma a partire dalle 17 – che vedrà l’intervento di Marco Geronimi dell’associazione Smarketing e di Sara Malaguti di Flowerista.

«Viaggeremo alla scoperta di una comunicazione rispettosa, ma efficace affrontando il tema della salute pubblica – spiegano i promotori -. Lo faremo guidati da comunicatori etici perché l’uomo e la sua dignità e centralità restino sempre centro del messaggio del curarsi reciprocamente, con vicinanza ed attenzione, ma anche per una consapevolezza della responsabilità nel comunicare. Abbiamo scelto di portare poi una mostra ideata da Smarketing° con cui condividiamo la visione di ideali e progetti. Anche il luogo ha importanza, in ITS INCOM, di cui siamo soci, si formano esperti di Marketing e contenuti digitali e crediamo proprio a loro sia di valore questo momento, testimonianza del fare buona comunicazione».

Il programma di lunedì 20 maggio:

17:00 – Accoglienza invitati nella sede di ITS INCOM (Via XI Settembre 16, ingresso B, Busto Arsizio).

17:30-18:30 Incontro seminariale dedicato alla comunicazione etica con un occhio alla salute.

18:30-19:30 Visita alla mostra ART32

19:30 Rinfresco

La mostra ART32 rimarrà esposta fino al 24 maggio. È possibile iscriversi all’evento in presenza al link Eventbrite https://www.eventbrite.com/o/5social-84238700903 oppure seguirlo in streaming sui canali 5social.

5Social

Anni di impegno nel mondo socio-assistenziale hanno ispirato i nostri founder a concretizzare un progetto di servizio alla persona che si è rivelato un ecosistema per il territorio e le organizzazioni.

5SOCIAL® è la PMI innovativa a forte innovazione sociale che, tramite la tecnologia e le relazioni, vuole creare un ecosistema basato sulla collaborazione e valorizzazione delle realtà esistenti.

Vogliamo quindi essere accanto a ogni persona e realtà fornendo momenti di confronto, strumenti di collaborazione, progetti di territorio e di formazione. “LE PERSONE AL CENTRO” non è solo uno slogan ma è credere che si debba sempre operare valorizzando tutte le esperienze ed i saperi, perché solo uniti saremo efficaci e positivi.