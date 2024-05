“La democrazia delle E…mozioni”, il libro sull’impegno politico di Michele Palazzo a Castellanza

Nella sua carriera da amministratore pubblico ha presentato 303 mozioni, «per dare voce agli inascoltati». Un vero e proprio record, frutto di «una vita semplice impegnata al servizio delle persone», che ha portato Michele Palazzo, consigliere comunale per anni a Castellanza, a raccogliere tutte le proposte avanzate con la lista “Sognare Castellanza” per una città a misura d’uomo, in un libro.

Il volume, dal titolo “La democrazia delle E…Mozioni”, a cura di Paola Maria Castiglioni, con le illustrazioni di Paolo Roversi, «vuole lasciare – spiega il vulcanico Palazzo – una traccia alle nuove generazioni per una politica nobile, fatta di impegno e passione a servizio della comunità».

Delle 303 mozioni presentate in consiglio comunale pochissime sono quelle accolte: «Sono meno di cinque – ci dice Palazzo -, tra queste ne ricordo una contro i fascismi e una sul conte Visconte Cerini rispetto alla piazza. Tutte le altre, comprese quelle sul verde e sulle isole pedonali in cui credo molto, sono state bocciate. Ma questo non mi basta per smettere di sognare».

In copertina, la caricatura di Michele Palazzo con in mano la scritta “Sig. Mimpegno” riassume tutta la sua personalità e il suo impegno politico iniziato con Partito Comunista e proseguito con la lista civica Sognare Castellanza.